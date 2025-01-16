2025-01-16 12:18:04 - المصدر: ايشان

بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، من المتوقع أن يبدأ يوم الأحد المقبل، شن الكيان الصهيوني موجة قصف على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات. وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية شنت موجة من الهجمات […]

ظهرت المقالة بانتظار تنفيذ “وقف الإبادة”.. الكيان يشن موجة قصف على غزة واستشهاد العشرات أولاً على ايشان.



