2025-01-16 12:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي طالب بها البرلمان العراقي بالإسراع بالتصويت على الموازنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تدخل سافر في الشأن العراقي الداخلي وهي مرفوضة وغير مقبولة، ونحن نرفض أي تدخل باي ملف عراقي داخلي".

وبين الكاظمي ان "تصويت البرلمان على قانون الموازنة او تعديل القانون وغيره من القوانين امر داخلي وهو من مهام واختصاص البرلمان والقوى السياسية النيابية، وهي ادرى بالمصلحة العراقية الوطنية، واي تدخل خارجي باي من القوانين مرفوض ولن نقبل به".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في إيجاز صحفي في مقر الوزارة "لقد عملنا مع حكومة العراق وحكومة أربيل للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل انتاج النفط في اقليم كردستان".

وأضاف "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة".