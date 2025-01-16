البرلمان العراقي يرد على الخارجية الأمريكية: تدخلكم بشأن الموازنة مرفوض

2025-01-16 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على تصريحات الخارجية الأمريكية بخصوص حث البرلمان للإسراع بالتصويت على الموازنة لحل الخلاف ما بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "تصريحات وزارة الخارجية الامريكية مرفوضة وهذا التدخل بالشأن العراقي الداخلي بخصوص الموازنة وغيرها تدخل سافر وغير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه ويجب رفضه بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة وكذلك مجلس النواب والفواعل السياسية".

وأضاف الموسوي أن "الخلاف ما بين بغداد وأربيل المالي والنفطي ملف داخلي ومن غير الصحيح تدخل أي طرف خارجي، فهذا يزيد من الخلافات، ولهذا على وزارة الخارجية الامريكية عدم التدخل"، مشددا على أن "هذا التدخل أمر مرفوض واي محاولة للضغط الإعلامية وغيرها لم ولن تجدي أي نفعاً مع المؤسسة التشريعية العراقية".

وأمس الأربعاء، حثت خارجية الولايات المتحدة، البرلمان العراقي على الإسراع في تمرير الموازنة الاتحادية للعراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد عملنا مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كوردستان".

وأضاف ميلر "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة".

واجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي مع وزير المالية طيف سامي لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض بنود قانون موازنة 2025 بما في ذلك القضايا المتعلقة بملف النفط والرواتب وموازنة إقليم كوردستان.

كما انهى البرلمان العراقي الإثنين الماضي مراجعة ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.