بتكلفة ملايين الدولارات.. وفد سياسي عراقي يسعى لحضور حفل تنصيب ترامب عبر "لوبيات خاصة"

2025-01-16 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الخميس، عن وصول أكثر من وفد سياسي عراقي من شخصيات سنية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار محاولات لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والمقرر في العشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن هذه الزيارة تمت من دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية أو إبلاغ السفارة في واشنطن، مما يجعلها زيارة غير رسمية.

وأضافت أن حضور الوفود غير الرسمية لحفل التنصيب لم يتأكد بعد، حيث يجري العمل على إشراكها عبر هذه "اللوبيات".

كما لفتت إلى أن وفداً رسمياً من بغداد وأربيل قد يشارك في حفل التنصيب من دون بيان تفاصيل أوسع.

وأشارت المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن الترتيبات للزيارات الخاصة عادة تجري عبر التعاقد مع "لوبيات خاصة" في واشنطن، تقدوم بتنظيم العملية لصالح قيادات سياسية عراقية، وأن العقود المبرمة مع هذه "اللوبيات" تبدأ قيمتها على أقل تقدير بـ150 ألف دولار شهرياً، وتمتد لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى تكاليف السفرة من لقاءات مع أعضاء بالكونغرس أو وسائل إعلامية تكون ما بين 250-500 ألف دولار للرحلة الواحدة.

و"اللوبيات" في واشنطن هي جماعات ضغط تعمل على التأثير في قرارات الحكومة الأمريكية من خلال إقامة علاقات مع صناع القرار مثل أعضاء الكونغرس، المسؤولين التنفيذيين، ووكالات الحكومة.