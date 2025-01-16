2025-01-16 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤولان في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن وفداً رفيعاً من حكومة الاقليم اطلع بعثات دبلوماسية اجنبية على عدم التزام الحكومة الاتحادية في ارسال المستحقات المالية الى الاقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، مع المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني عقب اجتماع لوفد حكومة كوردستان التفاوضي لبغداد مع ممثلي 20 بعثة دبلوماسية جرى خلاله التباحث بشأن الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال دزيي خلال المؤتمر، ان الاجتماع شهد مناقشة الاتهامات الموجهة الى اقليم كوردستان عبر تصريحات ليست دقيقة بعدم التزامه في تنفيذ الاتفاقات بين اربيل وبغداد.

وأضاف ان الوزراء المعنيين قدموا شرحا مفصلا الى ممثلي البعثات الدبلوماسية حول هذه المواضيع، وأعربوا عن رغبة حكومة الإقليم الدائمة في الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة، معربا عن أسفه بعدم التزام الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع حكومة الإقليم.

كما أشار دزيي إلى ان موضوعة الرواتب باتت تُستخدم كورقة ضغط سياسية على من يتقاضاها في الإقليم على الرغم من ان القضاء العراقي رفض استخدام مسألة الرواتب للأغراض السياسية.

واعرب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان عن أمله بحل تلك المشاكل والخلافات بين اربيل وبغداد، وألاّ يكون عام 2025 مماثلا للعامين 2023 و2024 لصعوبة تجاوزهما من قبل الإقليم، مؤكدا أن من يتقاضى الرواتب في الاقليم هم مواطنون عراقيون وينبغي للحكومة الاتحادية ان تقوم بواجبها ومسؤوليتها حيالهم.

وعن تعليق صادرات نفط الاقليم قال دزيي ان الجهود الدولية مستمرة لاستئناف الصادرات، مردفا بالقول إن "محكمة باريس حكمت لصالح العراق بتعويض مالي يُقدر بأقل من ملياري دولار، في حين أن تعليق صادرات النفط الحق ضررا ماليا بإقليم كوردستان يقدر بحوالي 23 مليار دولار، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق بان تكسب ملياري دولار وتخسر 23 مليارا".

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الاقليم، انه خلال الاجتماع تمت مناقشة تلك المواضيع المتعلقة بالمسائل المالية، وكذلك موضوع نفط الإقليم، واخر اتفاق ابرم بين اربيل وبغداد الذي وقعه ثلاثة وزراء وعدم الالتزام به.

وأضاف "وجرى التأكيد خلال الاجتماع على انه لا يوجد أي مبرر لتجويع المواطنين في اقليم كوردستان وحرمانهم وحرمان اطفالهم من حقوقهم في العيش والحياة".

وأكد المتحدث أن اقليم كوردستان دائما ما يرغب بان يكون عامل استقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات مستمرة، وكذلك حل الخلافات مع بغداد، مؤكدا لا نريد لمثل هكذا مواضيع ان تقوض التعايش السلمي والعملية السياسية في العراق.

كما لفت هوراماني الى أن، تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي تسبب بخسارة مالية تقدر بـ25 مليار دولار، مجددا استعداد الاقليم لتصدير النفط الخام عبر شركة "سومو".