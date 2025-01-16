التجارة: وضع قاعدة بيانات للمصانع الداخلية وروزنامة للمواد المستوردة

2025-01-16 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن جمع قاعدة بيانات لأكثر من 36 ألف معمل ومصنع في جميع المحافظات، فيما أشارت الى العمل على وضع روزنامة شاملة لأسعار المواد المستوردة وقيمة الجمارك.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، رياض الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة بدأت بجهود رقابية مكثفة، شملت جمع قاعدة بيانات تضم 36 ألف معمل ومصنع في جميع المحافظات العراقية، بما فيها بغداد".

وأشار، إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات القطاعية للوصول إلى هذه المصانع والمعامل والتأكد من وجودها على أرض الواقع، ومراجعة طبيعة صناعاتها، ومدى استفادتها من الدعم الحكومي".

وأضاف، أن "الهدف الأساسي من هذه الجهود، هو وضع قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في بناء نظام اقتصادي متكامل للبلد"، لافتا الى أن "العمل مستمر لتحديد أسعار المواد عبر وضع روزنامة سعرية شاملة تستند إلى عوامل متعددة، منها أسعار المواد المستوردة، قيمة الجمارك، والقيمة المضافة".

ونوه، إلى "الدور الكبير الذي تلعبه غرفة تجارة بغداد والجهات الصناعية الأخرى في دعم هذه الجهود"، مؤكداً أن "الفرق الرقابية اكتشفت وجود صناعات يمكن أن تكون أساساً لبناء اقتصاد متين".

وشدد، على "استمرار العمل لضبط أي مخالفات في هذا القطاع وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".