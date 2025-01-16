عصام حمد يكشف عن سر النتائج الإيجابية للنوارس

2025-01-16 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب فريق الزوراء، عصام حمد، أن التغييرات التكتيكية التي أجراها الفريق مؤخراً ساهمت بشكل كبير في تحقيق النتائج الإيجابية واعتلاء صدارة الترتيب، مشيرا إلى استجابة اللاعبين لتلك التعديلات، جاء ذلك عقب فوز الزوراء على النفط بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق.وقال حمد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "بدأنا بتغيير نظام اللعب بهدف الحصول على مزيد من المرونة، وأن اللاعبين استجابوا بشكل جيد، والدليل هو النتائج التي حققناها في المباريات الأخيرة".وأضاف حمد أن" الفريق عانى في بداية الموسم من تذبذب الأداء، متأثراً بجدول مباريات صعب، لكنه شدد على ضرورة استغلال الظروف الحالية لتحقيق أفضل النتائج".وعن المنافسة في الدوري، أوضح حمد أن " الصراع بين الفرق كبير، مؤكدا أن الحسم لن يكون إلا في الجولات الأخيرة من الموسم، كما أشاد المدرب بأداء لاعبيه في مباراة القوة الجوية، واصفاً الفوز على الغريم التقليدي بالدافع الكبير الذي عزز معنويات الفريق والجماهير".