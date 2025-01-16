2025-01-16 12:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، نادي الشرطة العراقي علىخلفية قيامه بتكريم شخصية غير رياضي قبل لقائه بفريق الهلال السعودي ببطولة دوري أبطالآسيا للنخبة.

وذكرالاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العقوبة كانت تحت عنوان الشرطة "عدمالتصرف بحسن السلوك وحسب المادة 60، من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا".

وبحسبلجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، فقد قام الوفد الرسمي لفريق الشرطة في 1 تشرينالأول/ أكتوبر 2024 بنشاط "لتكريم شخصية سياسية أو عسكرية أو دينية خلال جلسةالتدريب الرسمية للمباراة، وبعد ذلك، قام المدعى عليه (من خلال شخص أو أشخاصتابعين له يقومون بمهام نيابة عنه) بنشر مقطع فيديو لمثل هذا النشاط على إحدىقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به".

وأمرتلجنة الانضباط نادي الشرطة بدفع غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي لارتكابه مخالفةبموجب المادة 60.1 من لوائح مسابقات دوري أبطال آسيا 2024/2025.

ويتمتسوية الغرامة في غضون 30 يوماً من تاريخ إبلاغ هذا القرار وفقاً للمادة 11.3 منقانون الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأشارتاللجنة إلى أنه يتم إبلاغ نادي الشرطة بأن تكرار انتهاك هذا الحكم قديقابله عقوبة أشد.