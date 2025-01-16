2025-01-16 12:55:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الخميس، عن خطتها للعام الحالي، فيما استعرضت إنجازاتها للعام الماضي، حيث حققت إيرادات تجاوزت تريليونَي دينار، وحراك لاستكمال تطبيق النظام الإلكتروني في المراكز الجمركية خلال الثلث الأول من هذا العام.

وقال رئيس هيئة الجمارك، حسن العكيلي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة استعرضت أمام اللجنة المالية النيابية إنجازاتها لعام 2024 وخططها المستقبلية لعام 2025"، مؤكدا "أهمية الدعم المطلوب من الجانب التشريعي والإجرائي لتحقيق هذه الخطط".

وأوضح، أن "الهيئة العامة للجمارك تعمل على استكمال تطبيق النظام الإلكتروني وتوسيعه ليشمل جميع المراكز الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي"، مشيرا الى أن "الهدف هو شمول كافة المنافذ الجمركية بالنظام الإلكتروني، والبدء بتطبيق أحدث الأساليب الجمركية التي تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني".

وأضاف، أن "إيرادات الهيئة لعام 2024 بلغت تريليونين و131 مليار دينار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال عام 2025"، معرباً عن أسفه "لعدم توفر بيانات دقيقة عن الإيرادات المحققة في إقليم كردستان، إذ إن إيرادات عام 2024 لا تشمل الإقليم".