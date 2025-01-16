يضم مستشفيات تخصصية.. العتبة الحسينية المقدسة تستعد لإنشاء أكبر برج طبي بكربلاء المقدسة

2025-01-16 12:55:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيمي

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الخميس، عن استعدادها لإنشاء أكبر برج طبي متخصص في محافظة كربلاء المقدسة، فيما أشارت إلى أن المشروع سيكون متطوراً جداً ومزوّداً بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وتُتبع فيه أحدث الطرق العلاجية.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة، حسين رضا مهدي ، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة وهو عبارة عن برج طبي بارتفاع (100) متر وبواقع (21) طبقة وبمساحة تقدر بـ (80) دونماً ويحتوي على ثلاثة مستشفيات تخصصية يحتاجها المواطن في البلد".

وأضاف أن "المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، وجّه بإنشاء هذا المجمع الطبي الذي يضم مستشفى للطوارئ يحتوي على عدد كبير من أسرة الطوارئ والعناية المركزة كون محافظة كربلاء مدينة دينية يرتادها الكثير من الزائرين سنوياً ولاسيما في الزيارات المليونية التي تشكل ضغطاً على المستشفيات الحكومية".

وتابع أن "البرج الطبي يتكون من ثلاثة مستشفيات تخصصية، أولها مستشفى طوارئ بسعة (200) سرير ، والثاني مستشفى خاص بالحروق ،إذ لا يوجد في العراق مستشفى متخصص بهذا النوع من الإصابات سوى في العاصمة بغداد وهو مستشفى ليس بالمستوى الذي يؤهله لمعالجة الحروق من الدرجة العالية ، ولذا يضطر المصاب الى السفر خارج البلد أو البقاء والتداوي بالطرق التقليدية البسيطة" ،مشيراً الى أن "المستشفى سيكون متطوراً جداً ومزوّداً بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وتُتبع فيه أحدث الطرق العلاجية في هذا المجال".

وواصل: "أما المستشفى الثالث فهو متخصص بعلاج العمود الفقري وانحرافاته وتهشّم الفقرات والحوادث الأخرى التي تصيبه وكذلك الجملة العصبية وأمراض الجمجمة وكسرها وكل ما يتعلق به ، فضلاً عن العلاج الطبيعي الذي يغني المريض أو المصاب عن اللجوء الى العمليات الجراحية وكذلك يحتوي على المسابح العلاجية والحمامات المتخصصة بالعلاج ".

وأوضح أن "البرج الطبي يقع في مكان حيوي من المحافظة وبالتحديد من جهة محافظة النجف الأشرف" ،لافتاً إلى أن "العمل جارٍ على تنفيذه بعد إكمال المخططات من قبل أحد المصممين الأجانب وتخصيص الأرض واستملاكها وسيبدأ العمل خلال العام الحالي".