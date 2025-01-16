مسؤولون أمريكيون "يتفقدون" مديرية مكافحة الإتجار بالبشر في العراق

2025-01-16 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرى مسؤولون في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، زيارة تفقدية لمديرية مكافحة الإتجار بالبشر في العراق.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنها استقبلت وفداً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ضمّ ميشيل سايدر ، مسؤولة القسم السياسي، ودانيت سوليفان، مسؤولة ملف حقوق الإنسان والإتجار بالبشر".

وأضافت أن "الوفد أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، مثمنين الدور الريادي لوزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، وللمديرية في تفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز منظومة الحماية للضحايا".

وأوضحت المديرية أنه "خلال اللقاء، قدّم الوفد التهنئة لمدير مكافحة الإتجار بالبشر بمناسبة حصوله على جائزة البطولة العالمية، والتي مثّلت اعترافًا دوليًا بالدور المتميز الذي لعبته المديرية في مكافحة الإتجار بالبشر، وأسهمت بشكل مباشر في إعلان خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة".

وأكد الوفد حسب البيان، أن التقدم الذي أحرزه العراق في التصدي لجريمة الإتجار بالبشر يعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة. كما أبدى الوفد استعداد السفارة الأمريكية للتعاون الكامل مع مديرية مكافحة الإتجار بالبشر وتقديم الدعم لتعزيز قدراتها ومواصلة تحقيق الإنجازات في هذا المجال.

وأشار بيان المديرية إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الدولية التي تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة، وتجدد التأكيد على مكانة العراق بين الدول المتقدمة في التصدي لجريمة الإتجار بالبشر