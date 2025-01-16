عمليات أمنية نوعية في ديالى: تفكيك خلايا إرهابية وعصابات سرقة واختطاف خلال 24 ساعة

2025-01-16 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن تنفيذ ثلاث عمليات أمنية نوعية خلال أقل من 24 ساعة في المحافظة، أسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية وشبكات سرقة، بالإضافة إلى اعتقال متهم بعملية اختطاف.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة ديالى، العميد هيثم الشمري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المفارز الأمنية التابعة لقيادة شرطة ديالى، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات، نفذت ثلاث عمليات نوعية خلال الساعات الـ24 الماضية، شملت تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، كانوا ينشطون في ثلاث مناطق مختلفة داخل المحافظة".

وأضاف الشمري أن "العملية الثانية استهدفت إحدى أخطر شبكات سرقة المحال التجارية في قضاء خانقين شمال شرق ديالى، حيث تم ضبط كميات من المسروقات بحوزة الشبكة، شملت حُلياً ذهبية وأحجاراً كريمة".

وتابع أن "العملية الثالثة أسفرت عن الإطاحة بمتهم باختطاف محامٍ، في حادثة وقعت قبل عدة أشهر، بعد جهود استخبارية مكثفة أسفرت عن تحديد موقعه واعتقاله".

وأوضح أن "العمليات تمت بإشراف مباشر من قيادة شرطة ديالى، ابتداءً من تحديد الأهداف وحتى إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الاعتقال، التي تمت جميعها وفق مذكرات قضائية رسمية".

وأكد الشمري أن "المعتقلين جميعهم رهن الاحتجاز لاستكمال التحقيقات اللازمة معهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

وختم قائلاً: "هذه العمليات تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، واستهداف كل من يحاول العبث بأمن المواطنين".