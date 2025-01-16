هل تهديد البارتي بالانسحاب له علاقة بوصول ترامب للسلطة؟

2025-01-16 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد السياسي الكردي لطيف ميرزا، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن التهديد الكردي بالانسحاب من العملية السياسية هو جزء من عملية الضغط على الحكومة واستغلال الوضع الدولي.

وقال ميرزا لـ "بغداد اليوم" إن "الجميع يعلم بأن التهديدات غير واقعية، وليست حقيقية، وهدفها الضغط على الحكومة، واستغلال التغييرات الإقليمية، والدولية، ومن ضمنها وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "هناك من يعتقد بأن وصول ترامب إلى السلطة والتغييرات التي حصلت في المنطقة بضمنها ما حدث في سوريا، ستؤدي إلى إضعاف بعض الأطراف السياسية في بغداد، وخاصة القريب من المحور الإيراني، ولهذا يسعى الديمقراطي لاستغلال الأمر، وخاصة في ظل الحديث عن تهديد أمريكي للعراق، وهذا يندرج ضمن مساعي الحصول على أمتيازات أكثر، خاصة بمجال عودة تصدير النفط، وتوطين الرواتب في مشروع حسابي".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد يوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".

وأضاف، أنه "اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة" مشيرا إلى، أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".