القضاء يتوعد من يعتدي على كوادر المؤسسات الصحية بتشديد الإجراءات والغرامة

2025-01-16 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توعد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، المعتدين على كوادر المؤسسات الصحية بتشديد الإجراءات والغرامة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناء على مقتضيات المصلحة العامة".

واضاف ان "المجلس ناقش التحضيرات المتعلقة باحتفالية يوم القضاء العراقي، حيث تم استعراض كافة الاستعدادات لضمان تنظيم الحدث بما يعكس أهمية هذه المناسبة"، لافتا الى ان "المجلس أكد على تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها الطبية".

وبين ان "المجلس أكد على تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها".