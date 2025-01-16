انتقادات تطال تربية البصرة ومديرها يرد: ربما لم يحصلوا على مكتسبات

2025-01-16 13:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار قرار تثبيت مدير تربية البصرة، عبد الرزاق فيصل في منصبه أصالةً بعد أن كان وكيلاً، جدلاً في الأوساط البرلمانية، وسط انتقادات شديدة من نواب المحافظة.

وأعرب النائب علاء الحيدري عن استغرابه من هذا القرار، مشيراً إلى أنه "رغم إجماع نواب البصرة المطالبين بإعفاء مدير عام التربية بالوكالة ومع وجود إجراءات قضائية بحقه بتهمة استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، إلا أن الحكومة قررت تثبيته أصالةً".

وأضاف الحيدري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، "سنقوم باستدعاء وزير التربية أمام مجلس النواب لشرح أسباب هذا التعيين".

بدوره، وصف النائب عبدالأمير المياحي الوضع في مديرية تربية البصرة، بأنه "مهزلة وفوضى تعصف بالمديرية"، مشيراً إلى أن "تعيين مدير غير مؤهل لإدارة ملف حساس كهذا يعكس غياب المسؤولية تجاه قطاع التربية".

وأكد المياحي، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "الوضع الحالي يهدد مستقبل الطلبة، لا سيما مع الأبنية المدرسية المتهالكة وشبهات بيع التعيينات ومنحها لمن لا يستحقونها".

في المقابل، رد مدير تربية البصرة عبد الرزاق فيصل على الانتقادات في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "باشرت عملي في 23 أيلول 2024 بشكل طبيعي، ولا أعلم سبب الهجوم من بعض النواب"، مضيفاً "ربما يعود الأمر إلى عدم حصولهم على مكتسبات معينة مثل التعيينات وغيرها".

وأكد فيصل أن "العمل داخل المديرية سيستمر وفق الضوابط المعروفة، وهذا الالتزام قد يخلق لنا أعداءً من الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية".