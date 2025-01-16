2025-01-16 13:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بتفاصيل جديدة عن الجثتين اللتين تمانتشالهما يوم أمس من نهر الكوفة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز "تم التعرف على هوية الجثتين وهما طالبتان قضتا غرقاًفي نهر الكوفة من تولد 2008 إحداهما طالبة في مدرسة (ولاء الكوفة) والأخرى طالبةفي مدرسة (هدى الصدر) في الكوفة".

وبينالمصدر "سبب الغرق هو انتحار، وجاري التحقيق في دوافع الانتحار وأسبابه".

ويومأمس الأربعاء، أعلنت قيادة شرطة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلوماتوردت تفيد بوجود غريق في نهر الكوفة، فتوجهت على الفور مفارز الشرطة النهرية إلىالموقع وقام فريق من غواصيها بعملية بحث دقيقة في عمق النهر، مما أسفر عن العثورعلى جثتين مجهولتي الهوية.