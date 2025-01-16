القضاء يوجه بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي الاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية

2025-01-16 13:50:09 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثانية صباح اليوم الخميس الموافق 16 /1 /2025 برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وناقش المجلس التحضيرات المتعلقة بأحتفالية يوم القضاء العراقي، حيث تم استعراض كافة الاستعدادات لضمان تنظيم الحدث بما يعكس أهمية هذه المناسبة.

وأكد المجلس على تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها الطبية وأكد المجلس ايضا على تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها.