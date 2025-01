التجارة تعلن وضع قاعدة بيانات للمصانع الداخلية وروزنامة للمواد المستوردة

2025-01-16 13:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن جمع قاعدة بيانات لأكثر من 36 ألف معمل ومصنع في جميع المحافظات، فيما أشارت الى العمل على وضع روزنامة شاملة لأسعار المواد المستوردة وقيمة الجمارك.وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، رياض الموسوي، في حديث للإعلام الرسمي، إن "الدائرة بدأت بجهود رقابية مكثفة، شملت جمع قاعدة […]

