غرق طفلة مصابة بالتوحد في نهر دجلة قرب بيجي

2025-01-16 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، بالعثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد غريقة في نهر دجلة قرب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بعد اختفائها لساعات في ظروف غامضة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلة تبلغ من العمر نحو ثماني سنوات، اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من منزلها في محيط إحدى القرى قرب قضاء بيجي، وبعد عمليات بحث استمرت عدة ساعات، تم العثور عليها غريقة في نهر دجلة القريب من منزلها".

وأضاف المصدر أن "الطفلة، المصابة بمرض التوحد، خرجت من منزلها دون أن ينتبه إليها ذووها، ويبدو أنها توجهت نحو ضفاف النهر قبل أن تفقد توازنها وتسقط في المياه، مما أدى إلى غرقها".

وأشار إلى أنه "تم انتشال جثة الطفلة من النهر ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية"، مبينة ان "الحادثة أثارت حزناً واسعاً بين أهالي المنطقة، وسط دعوات لتوخي الحذر ومراقبة الأطفال، خاصة ممن يعانون من حالات خاصة مثل التوحد، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي".