دائرة شؤون الألغام تكشف عن إحصائياتها في دهوك خلال 2024 (صور)

2025-01-16 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت دائرة شؤون الألغام في دهوك، يوم الخميس، عن إحصائياتها للعام 2024المتعلقة بجهود إزالة المواد المتفجرة في عموم المحافظة، مؤكدة مواصلة العمل لتنظيفالأراضي الملوثة وضمان سلامة المواطنين.

وقالتمديرة الدائرة شيلان نهيلي، لوكالة شفق نيوز، إن فرق إزالة الألغام نجحت خلالالعام 2024 في تنظيف سبع قطع زراعية بمساحة إجمالية بلغت 540 ألفاً و301 متر مربع.

وبينتأن هذه الأراضي كانت تحتوي على 116 لغماً مضاداً للأفراد، و14 لغماً مضاداًللدروع، بالإضافة إلى إزالة 5938 قطعة من المخلفات الحربية غير المنفجرة، موضحة أنهذه الألغام زُرعت من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي،وأيضاً من قبل حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وأشارتنهيلي إلى أن محافظة دهوك لم تشهد أي حوادث أو إصابات مرتبطة بالألغام خلال العام2024 وهو ما يعكس فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.

وكشفتأن فرق التفتيش التابعة للدائرة قامت بالكشف عن خمسة مواقع موبوءة بالألغاموالمواد المتفجرة حيث تم تسييج هذه المواقع ووضع علامات تحذيرية لضمان عدم اقترابالمواطنين منها.

وفيمايخص التحديات المتبقية، أكدت نهيلي أن 40% من أراضي محافظة دهوك ما زالت تحتاج إلىالكشف والتنظيف من الألغام والمتفجرات مما يتطلب مزيداً من الجهود والتعاون بينالجهات المعنية.

ولفتتإلى أن فرق التوعية التابعة لدائرة شؤون الألغام قامت بمئات الزيارات إلى المناطقوالقرى الحدودية، لرفع وعي المواطنين بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة وتقديم إرشاداتحول كيفية التصرف في حال اكتشاف أي مواد مشبوهة.

ودعتنهيلي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حالالعثور على أي لغم أو قطعة متفجرة لضمان سلامة الجميع.