رئاسة إقليم كوردستان ترحب باتفاق غزة

2025-01-16 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة ذلك خطوة نحو تحقيق الهدوء والسلام الدائم في المنطقة.

وأكدت الرئاسة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "إنهاء الصراع والعنف هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل أفضل للجميع"، داعية جميع الأطراف إلى "الالتزام بالحوار والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية".

وشددت رئاسة الإقليم على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم مساعي السلام، بما يحقق حياة آمنة ومستقرة لشعوب المنطقة.