السوداني من لندن: العراق يدعم الاستقرار والتهدئة بالمنطقة عبر علاقاته مع ايران وامريكا

2025-01-16 14:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سعي العراق لترسيخ الاستقرار والتهدئة في المنطقة عبر علاقاته المتوازنة خاصة مع ايران وامريكا.

جاء ذلك خلال مشاركته، أمس الأربعاء، في ندوة حوارية مع مجموعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء، عقدها (المعهد الملكي للشؤون الدولية/ تشاثام هاوس) بالعاصمة لندن، على هامش زيارته الرسمية التي يجربها إلى المملكة المتحدة.

وأكد السوداني، في كلمة له خلال الندوة، أن الحكومة انطلقت ببرنامج تنفيذي تضمّن تحقيق إصلاحات جذرية في مختلف المجالات التنموية والخدمية والبنى التحتية لإعمار البلد وتحسين حياة المواطنين، ومن أبرزها إجراءات مكافحة الفساد وإصلاح النظام المالي والمصرفي لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

وأشار إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص، بوصفه من مستهدفات البرنامج الحكومي الذي يرمي إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي، ودعم نموه من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الغايات المرسومة.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ الحكومة اعتمدت مبدأ تأمين المصالح الوطنية أولاً، وإقامة علاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة، مشدداً على أنّ سيادة العراق ومصالح شعبه لا يمكن المجاملة فيهما.

وجدد السوداني التأكيد على دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لدعم الاستقرار والتهدئة، ولاسيما عبر علاقاته المتوازنة، خصوصاً مع إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى ضرورة العمل والتنسيق لحفظ الأمن في عموم المنطقة، من خلال دعم وحدة سوريا والوقوف إلى جانب شعبها، وتثبيت الاستقرار في لبنان والتهدئة في الأراضي الفلسطينية.