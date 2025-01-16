يتواصل مع أطراف سورية.. استحداث تشكيل عسكري لتأمين الحدود العراقية في نينوى

2025-01-16 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، باستحداث غرفة عمليات وتنسيق مشتركةعلى الحدود العراقية السورية، غربي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاطع غرفة العمليات المشتركة الجديدة يضم مناطقالبعاج وسنجار وناحية ربيعة، وهذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمنيلمواجهة التحديات المشتركة".

وأكدأنه "تم فتح قنوات للتنسيق ضمن غرفة العمليات مع قوات سوريا الديمقراطية(قسد) وهيئة تحرير الشام لضمان استقرار المنطقة".

أشارالمصدر إلى أن "إنشاء هذه الغرفة يهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود المشتركةومنع تسلل العناصر الإرهابية، خاصة في ظل الوضع الأمني المعقد الذي تشهدهالمنطقة".

وبينأن "التنسيق مع الأطراف السورية المختلفة يشمل تبادل المعلومات الأمنيةوتنسيق العمليات الميدانية لضمان حماية الحدود ومنع أي نشاطات مشبوهة".

وتشهدالحدود العراقية السورية، وخاصة في مناطق نينوى، تعزيزات أمنية مكثفة لمواجهةالتهديدات الإرهابية المستمرة. كما زادت القوات العراقية من وجودها العسكري علىالشريط الحدودي لمنع تسلل المقاتلين الأجانب والحد من الأنشطةالإجرامية عبر الحدود.