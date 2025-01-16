سطو مسلح على منزل وسرقة ملايين الدنانير ومصوغات ذهبية منه جنوبي العراق

2025-01-16 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بسرقة ملايينالدنانير ومصوغات ذهبية من منزل إثر تعرضه لسطو مسلح في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين اقدموا على سرقة منزلفي مدينة السماوة، وتمكنوا من سرقة مبلغ 30 مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية، حسبادعاء صاحب الدار الذين أكدوا أن المنزل كان خالياً من ساكنيه وقت الحادث".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفةملابساته ومتابعة كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى المنفذين".