العراق يحتل المركز الـ9 ضمن البلدان الأكثر خطورة على المسافرين في 2025

2025-01-16 14:05:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

كشف تقرير لمجلة "ceoworld" الأمريكية عن تصنيف العراق في المركز التاسع عالميا ضمن البلدان الأكثر خطورة على المسافرين بحلول العام 2025.وأشار التقرير، إلى أن التصنيف استند إلى مخاطر الأمن في البلاد سنويا، بما في ذلك الحرب، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والصراع المسلح. وتهدف المجلة من خلال هذه القائمة إلى مساعدة المسافرين والشركات على البقاء مطلعين على التحديات المحتملة عند السفر إلى هذه البلدان، مع التركيز على سلامة ورفاهية الأفراد.وقد شملت قائمة البلدان الخطرة دولا من مختلف القارات، بما في ذلك الصومال، وجنوب السودان، وأوكرانيا، وليبيا، والسودان، وباكستان، وأفغانستان، وميانمار (بورما)، والعراق، ولبنان، وفلسطين، واليمن، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وسوريا.وفي المقابل، تم تصنيف دول مثل سويسرا، ولوكسمبورغ، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة، كأكثر الدول أمانا من الناحية الأمنية.



