القضاء يوجه المحاكم باتخاذ الإجراءات بحق المعتدين على كوادر المؤسسات الصحية

2025-01-16 14:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، محاكم التحقيق المختصة، بتشديد الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها، مؤكداً تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها.

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناء على مقتضيات المصلحة العامة".

وأضاف، أن "المجلس ناقش التحضيرات المتعلقة باحتفالية يوم القضاء العراقي، حيث تم استعراض كافة الاستعدادات لضمان تنظيم الحدث بما يعكس أهمية هذه المناسبة".

وأكد المجلس على "محاكم التحقيق المختصة على تشديد الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها "، مشدداً على "تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها".