2025-01-16 14:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن سبب توقف حركة بيع العقارات في العراق طيلة الفترة الماضية ولغاية اليوم.

وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك شبه توقف بحركة بيع العقارات في العراق، وهو يعود بسبب التخوف من المستقبل المجهول، في ظل الساعات المختلفة على المستوى الأمني والسياسي، فهذا دفع لتخوف الناس من أي حركة شراء في الوقت الحاضر".

وبين أن "أغلب المواطنين حالياً يدخرون الأموال بدل شراء العقارات ولا حتى السيارات، واغلب تلك الأموال تدخر حالياً في المنازل خشية من أي تطورات، ولهذا الواقع الاقتصادي يتأثر كثيرا باي شائعات، خاصة وان الكل يترقب ما يمكن ان يحصل في العراق خلال الشهرين المقبلين".

وتشهد أسواق العقارات في العراق حالة ركود واسع نتيجة أسباب عديدة، من بينها إضافة إلى الأسباب الأمنية والسياسية الارتفاع الكبير الحاصل في مستويات الأسعار مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وما زال العراق يعاني من التضخم الكبير في مستويات الأسعار التي ارتفعت لأكثر من 100% خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة لعوامل عديدة، في مقدمتها قرار الحكومة في آذار/ مارس العام الماضي الخاص بالإصلاح الضريبي، والذي تضمن زيادة جديدة في ضريبة نقل العقارات من شخص إلى آخر، فضلاً عن انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الكلفة وغيرها.



