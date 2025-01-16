2025-01-16 14:18:04 - المصدر: ايشان

رصد الإعلام العبري اليوم الخميس، مظاهرات وفعاليات اعتراض في إسرائيل ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن المتوقع أن يصل الأمر اليوم إلى إغلاق مداخل مكتب نتنياهو ومقر الحكومة لعرقلة تمرير الاتفاق. ففى الوقت الذي كان يغلق فيه عشرات اليمينيّين مدخل القدس اعتراضًا على الصفقة التي يعتبرونها استسلامًا وهزيمة أمام حركة حماس، نامت […]

ظهرت المقالة لعرقلة تمريره.. متظاهرون يغلقون مكتب نتنياهو اعتراضاً على اتفاق وقف إطلاق النار أولاً على ايشان.



