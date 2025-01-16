اتحاد كرة اليد يضع خطة طويلة الأمد استعداداً لتصفيات كأس العالم
2025-01-16 15:05:37 - المصدر: واع
بغداد – واع – عبد الرحمن حميد
أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد العبيدي، عن إطلاق خطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير اللعبة على مستوى الفئات العمرية والمنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الخطة تنقسم إلى محورين رئيسيين، أولهما إعداد فرق الشباب والناشئين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية بحلول نهاية عام 2026، والثاني يركز على المنتخب الوطني الأول، الذي ستنطلق تحضيراته بدعم مباشر من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".
وفي خطوة نوعية، أكد العبيدي ،أن " المفاوضات متقدمة للتعاقد مع المدرب العالمي كوران، الذي حقق إنجازات بارزة مع منتخبي السويد وأوكرانيا، حيث قادهما إلى نهائيات كأس العالم وحصد معهما ميداليات أولمبية"، وأضاف أن " الاتفاق مع المدرب وصل إلى مراحله النهائية لقيادة المنتخب الوطني، والآن نحن بانتظار استكمال الجوانب المالية وعرضها على اللجنة الأولمبية للمصادقة عليها".
وعلى صعيد الاستعدادات، أوضح العبيدي أن "المنتخب سيشارك في سلسلة من البطولات والمعسكرات الدولية، تشمل المشاركة ببطولة دولية في إيران تتواجد فيها منتخبات كبرى، مثل روسيا، روسيا البيضاء، الصين، وإيران، بالإضافة الى المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس، وستشهد تنافساً عربياً قوياً".
وتابع العبيدي أن" المنتخب يلتحق بمعسكرات تدريبية في أوروبا، بالإضافة الى معسكرات اخرى تستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، لافتاً الى أن" هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز جاهزية المنتخب الوطني والشباب، مما يعكس حرص الاتحاد على تحقيق إنجازات جديدة للرياضة العراقية على الساحة العالمية".
أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد العبيدي، عن إطلاق خطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير اللعبة على مستوى الفئات العمرية والمنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الخطة تنقسم إلى محورين رئيسيين، أولهما إعداد فرق الشباب والناشئين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية بحلول نهاية عام 2026، والثاني يركز على المنتخب الوطني الأول، الذي ستنطلق تحضيراته بدعم مباشر من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".
وفي خطوة نوعية، أكد العبيدي ،أن " المفاوضات متقدمة للتعاقد مع المدرب العالمي كوران، الذي حقق إنجازات بارزة مع منتخبي السويد وأوكرانيا، حيث قادهما إلى نهائيات كأس العالم وحصد معهما ميداليات أولمبية"، وأضاف أن " الاتفاق مع المدرب وصل إلى مراحله النهائية لقيادة المنتخب الوطني، والآن نحن بانتظار استكمال الجوانب المالية وعرضها على اللجنة الأولمبية للمصادقة عليها".
وعلى صعيد الاستعدادات، أوضح العبيدي أن "المنتخب سيشارك في سلسلة من البطولات والمعسكرات الدولية، تشمل المشاركة ببطولة دولية في إيران تتواجد فيها منتخبات كبرى، مثل روسيا، روسيا البيضاء، الصين، وإيران، بالإضافة الى المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس، وستشهد تنافساً عربياً قوياً".
وتابع العبيدي أن" المنتخب يلتحق بمعسكرات تدريبية في أوروبا، بالإضافة الى معسكرات اخرى تستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، لافتاً الى أن" هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز جاهزية المنتخب الوطني والشباب، مما يعكس حرص الاتحاد على تحقيق إنجازات جديدة للرياضة العراقية على الساحة العالمية".