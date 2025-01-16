السوداني يطلب المساعدة الفنية من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لتعزيز القطاع المصرفي

2025-01-16 15:06:52 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس،المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD لتعزيز القطاع المصرفي في العراقوتطويره، فيما أكد أن الحكومة لديها الكثير من المشاريع التي يمكن أن يسهم البنك فيتمويلها، منها مشاريع البنية الأساسية الحيوية كالطرق والجسور ووسائل النقل العام.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته في لندن وفد البنك الأوروبي لإعادةالإعمار والتنمية/ EBRD، برئاسة رئيسة البنك أوديل رينو باسو.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز،فإن السوداني عبر عن تقديره لموافقة اعضاء البنك على انضمام العراق إليه في شهر تشرينالأول من العام الماضي، مؤكدا أهمية الشراكة مع البنك، خصوصاً وأنها تتضمن التعاونفي قطاعات عديدة وضعتها الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التباحث في آليات تنفيذ الاتفاق الموقعمع البنك الذي صوت عليه مجلس النواب سابقاً، ودور البنك في تطوير القطاع الخاص العراقي،بجانب مناقشة فرص التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقةالرياح، للحد من انبعاثات الكاربون وزيادة كفاءة الطاقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها الكثير من المشاريع التي يمكنأن يسهم البنك في تمويلها، منها مشاريع البنية الأساسية الحيوية كالطرق والجسور ووسائلالنقل العام، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع، وكذلك طلب المساعدة الفنية من البنكلتعزيز القطاع المصرفي في العراق وتطويره، مشيراً إلى أهمية أن يزور رئيس البنك العراقلاستكشاف فرص التعاون المحتملة.

وتم خلال اللقاء اقتراح إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتحديد أولويات المشاريعالتي سيشارك فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق، بحسب ما جاءفي البيان.