في لندن.. مواطن كويتي يهاجم محافظ البصرة: عيب عليك بكم سلمت سلمان الخالدي للكويت؟؟!!

2025-01-16 15:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ متابعة عراق اوبزيرفر هاجم مواطن كويتي، محافظ البصرة أسعاد العيداني؛ اثر تسليمه المعارض الكويت سلمان الخالدي الى بلاده. وتداول مقطع فيديو، حصلت عليها “عراق اوبزيرفر”: مهاجمة المواطن الكويتي، محافظ البصرة أسعد العيداني، بعد تسلمه المعارض الكويتي سلمان الخالدي الى بلاده، قائلا له “عيب عليك!”. وأثار تسليم السلطات العراقية، المعارض الكويتي سلمان الخالدي، إلى بلاده …

