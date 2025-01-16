2025-01-16 15:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، أن مدفعية الجيش التركي شنت قصفا مكثفا على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن استهدف القصف قرى "مژئ"، "سپيندارى"، و"كه فنه مژئ"، الواقعة عند سفح جبل كارة دون توفر معلومات دقيقة حول الخسائر الناجمة عن هذا الهجوم.

يذكر ان سكان هذه القرى كانوا قد نزحوا منها قبل عامين نتيجة الصراع المسلح المستمر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

واكد شهود عيان ان، عددًا كبيراً من منازل المواطنين في هذه القرى تعرض للتدمير الكامل، في حين لحقت اضرار جسيمة بعشرات المنازل الاخرى جراء القصف المتكرر.