غرفة تجارة السليمانية تتعاقد مع شركات بولندية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

2025-01-16 15:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية،يوم الخميس، عن توقيع عقود تعاون مع كبرى الشركات البولندية في مجالات الاستثمار والأعمال.

وقال رئيس الغرفة نوزادغفور، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التعاقد مع عدد من الشركات البولندية للعمل المشتركوتلبية الاحتياجات المختلفة"، موضحاً أن "هذه الشركات تعمل في مجالات استثمارالمكائن والآليات الزراعية، وتصنيع المواد الغذائية، وإنتاج اللحوم، وتصنيع أجهزة السونار،واستحصال الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "الشركات أبدت حماسة كبيرة لتنفيذ هذهالمشاريع في محافظة السليمانية وإقليم كوردستان".

وأكد غفور أن "تنفيذ هذه العقود مع الشركاتالبولندية سيؤدي إلى توفير المواد الغذائية واللحوم والآليات الزراعية في أسواق الإقليمبأسعار تنافسية، مما سيقلل من الاعتماد على بعض الدول التي تحتكر هذه المنتجات".

وأشار إلى أن "زيارة الشركات البولندية تأتيضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سبق أن زاروفد من مجلس النواب العراقي دولة بولندا بهدف تطوير قطاعي الصناعة والزراعة وتعزيزالتبادل التجاري بين الجانبين".