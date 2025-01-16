أكثر من 90% مبيعات المركزي العراقي للدولار من الحوالات الخارجية

2025-01-16 15:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية، اليوم الخميس، في مبيعات البنك المركزي أكثر من 92% بمشاركة 7 مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 294 مليوناً و 231 ألفاً و 452 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 272 مليونا و431 الفا و 452 دولاراً، بنسبة 92.28%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 21 مليونا و800 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 23 شركة.