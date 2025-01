وزير الخارجية السوري: أمن تركيا وإسرائيل من أمننا

2025-01-16 15:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني أن بلاده في حالة تأهب ضد التهديدات الجديدة وأن أمن تركيا وإسرائيل هو أمن سوريا، متعهدا بالتحرك بسرعة ضد الإرهاب.وقال الشيباني في تصريحات إعلامية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد إلى العاصمة التركية أنقرة يوم أمس: "أرسلنا رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر […]

