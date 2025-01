2025-01-16 16:35:06 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار/ المدى وجه مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، كتابا إلى ديوان المحافظة يبلغ فيه المحافظ مرتضى الإبراهيمي بتحول منصبه إلى "تصريف أعمال". وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (المدى)، فإن "المحافظ الآن في وضع (تصريف الأعمال) ويحق له الطعن بقرار إقالته خلال 15 يوماً من تاريخ التبلغ به"، لافتة إلى أن "المجلس وجه المحافظ […]

The post مجلس ذي قار يخاطب المحافظ المُقال: مهمتك تصريف الأعمال appeared first on جريدة المدى.