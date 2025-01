صحيفة إسبانية: ميسي قد يعود إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي

2025-01-16 16:35:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدىكشفت صحيفة "إل ناسيونال" مفاجأة مدوية بحديثها عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني.وذكرت الصحيفة الكتالونية أن "التجديد مع (فريقه الحالي) إنتر ميامي هو المفتاح الذي يجعل ميسي أقرب إلى برشلونة".وأوضحت ذلك بالقول: "من الواضح أن النجم الأرجنتيني، وهو في الـ37 من عمره لا يزال لديه ما يقدمه في عالم كرة […]

