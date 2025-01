عاجل| مفاجأة من العيار الثقيل.. طارق الهاشمي وعبد الناصر الجنابي سيحصلان على الجواز الدبلوماسي العراقي

2025-01-16 16:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر كشف الخبير القانوني والدستوري د. مصدق عادل، عن وجود ثغرات في التعديل الثاني لقانون جوازات السفر الذي اقره مجلس النواب مؤخراً، حيث سيسمح بحصول شخصيات سياسية مثيرة للجدل على جواز دبلوماسي أسوة بأقرانهم، مؤكدا ان عدد الجوازات الدبلوماسية في العراق سيفوق ما موجود في الولايات المتحدة الاميركية وسيشمل كل الشخصيات السياسية منذ …

