السوداني يلتقي بلندن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

2025-01-16 16:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ متابعة عراق أوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، اليوم الخميس، وفد شركة جنرال إلكتريك GE، برئاسة الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس. واستعرض الوفد مراحل العمل في المشاريع الستراتيجية التي تنفذها الشركة في عموم العراق في مجال الكهرباء، وتنفيذها العشرات من المحطات الثانوية …

