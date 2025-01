السوداني يلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD

2025-01-16 16:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ عراق أوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بمقر إقامته في لندن وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD، برئاسة رئيسة البنك أوديل رينو باسو . وبحسب بيان اصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فأن السوداني عبر عن تقديره لموافقة اعضاء البنك على انضمام العراق إليه في شهر تشرين الأول من …

