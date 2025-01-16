وزير الكهرباء: المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بأداء الشبكة الوطنية
شفق نيوز/ واصل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يومالخميس، معايشته الميدانية في شركة توزيع كهرباء بغداد، مؤكداً أن المرحلةالمقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الشبكة الكهربائية.
وأوعز فاضل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال اجتماعهمع الملاكات الهندسية والفنية في الشركة بـ"المباشرة الفورية بالأعمالالمدنية لمشروع المحطات (الذي يمثل حجر الأساس في خطة معالجة الاختناقات)استعداداً لموسم الصيف المقبل".
وأوضح أن "خطة معالجة الاختناقات تتضمن استحداثمغذيات جديدة، ونصب محولات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية"،مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً بديلة لمواجهة أي تحديات قد تعترض سير العمل".
وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة "الالتزام بالتوقيتاتالزمنية المحددة للتنفيذ"، موجهاً بتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة سيرالأعمال على مدار الساعة".