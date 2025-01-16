وزير الكهرباء: ‏المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بأداء الشبكة الوطنية

2025-01-16 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل وزير ‏الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يومالخميس، معايشته الميدانية في شركة توزيع كهرباء بغداد، مؤكداً أن ‏المرحلةالمقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الشبكة الكهربائية.‏

وأوعز فاضل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال اجتماعهمع الملاكات الهندسية والفنية في الشركة بـ"المباشرة الفورية ‏بالأعمالالمدنية لمشروع المحطات (الذي يمثل حجر الأساس في خطة معالجة ‏الاختناقات)استعداداً لموسم الصيف المقبل".‏

وأوضح أن "خطة معالجة الاختناقات تتضمن استحداثمغذيات جديدة، ونصب محولات إضافية ‏في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية"،مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً بديلة لمواجهة أي ‏تحديات قد تعترض سير العمل".‏

وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة "الالتزام بالتوقيتاتالزمنية المحددة للتنفيذ"، موجهاً بتشكيل فرق عمل ‏متخصصة لمتابعة سيرالأعمال على مدار الساعة".