بتكلفة مضاعفة 62 مرة .. وفود عراقية غير رسمية تلجأ "للوبيات خاصة" لحضور حفل تنصيب ترامب !!

2025-01-16 17:10:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





بتكلفة مضاعفة اثنين وستين ضعفاً تتهافت وفود سياسية عراقية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة منها لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقرر في العشرين من كانون الثاني يناير الجاري.

سعر التكت لا يتجاوز الأربعة ألاف دولار ويحجز بطريقة الآون لاين هذا بالحالة الطبيعية الرسمية ، أما زيارة ساسة العراق هذه غير الرسمية جعلتهم يلجؤون للتعاقد مع "لوبيات خاصة" في واشنطن تنظم العملية تبدأ بـ150 ألف دولار شهرياً وتمتد لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من التعاون ، بالإضافة إلى تكاليف السفرة من لقاءات مع أعضاء بالكونغرس أو وسائل إعلامية تكون تكلفتها ما بين 250-500 ألف دولار للرحلة الواحدة ، وهذا ما اكدته مصادر مطلعة ..

تلك المصادر اوضحت شيء يثير الاستغراب والدهشة انه مع دفع كل هذه الأموال ولا يزال حضور الوفود غير الرسمية لحفل تنصيب دونالد ترامب لم يتأكد بعد ، حيث يجري العمل على إشراكها لتكون حاضرة عبر هذه "اللوبيات" فلماذا كل هذا البذخ المالي وما الهدف الحقيقي وراء الحضور ؟؟

ولمن يتسأل عن اللوبيات فنقول له ان تعرف بجماعات ضغط تعمل على التأثير في قرارات الحكومة الأمريكية من خلال إقامة علاقات مع صناع القرار مثل أعضاء الكونغرس، المسؤولين التنفيذيين، ووكالات الحكومة.