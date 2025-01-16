رئيس الوزراء يوجه بتكفل نقل جثمان المعماري الراحل هشام المدفعي إلى بغداد

2025-01-16 17:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكفل نقل جثمان المعماري الراحل هشام المدفعي إلى بغداد.وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نيابة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قدم المستشار الثقافي لرئيس الوزراء عارف الساعدي، التعازي إلى أسرة المعماري الراحل هشام المدفعي، الذي توفي في لندن قبل يومين، مؤكداً اهتمام السوداني بالرموز والشخصيات العراقية في مختلف الأماكن".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتكفل الحكومة نقلَ جثمانه إلى بغداد".ويعدّ الراحل هشام المدفعي من أبرز الشخصيات المعمارية، وكان يلقب بشيخ المهندسين، حتى رحيله عن عمر ناهز 97 عاماً.