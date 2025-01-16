النزاهة والمنافذ الحدودية يبحثان سبل التعاون ودور التحول الرقمي في الحد من الفساد

2025-01-16 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في نشر قيم النزاهة ومُكافحة الفساد، مُنبّهاً إلى دور التحوُّل الرقمي في الحد من هذه الآفة الخطيرة".

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللامي زار هيئة المنافذ الحدوديَّة والتقى رئيسها اللواء عمر الوائلي" مشيرا الى، ان "المنافذ مصدرٌ مُهمٌّ من مصادر رفد الخزينة العامة؛ ممَّا يتطلب تكثيف الجهود؛ للحفاظ عليها ومنع الفاسدين من العبث فيها ".

وأوضح اللامي، أنَّ "المنافذ من القنوات المفصليَّة في حفظ الأمن القومي للبلاد، كما أنها تُعَدُّ من الركائز الأساسيَّة للتنمية وتسهيل فرص الاستثمار، مُبدياً رغبته في تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والمنافذ وبقية الجهات العاملة فيها؛ بغية تطوير عملها والارتقاء به، وضمان سلامة إجراءاتها؛ للحد من التهرُّب الضريبيّ أو تمرير البضائع الممنوعة".

من جانبه، أبدى الوائلي "استعداد المنافذ الحدوديَّة لفتح أبوابها للهيئة؛ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياقات المُتَّبعة، "مؤكداً، أنَّ "المنافذ شرعت باستخدام الأتمتة في أغلب مفاصلها، وعملت على تفعيل وتوسيع عمل منصتها الإلكترونية، فضلاً عن تكثيفها لجهود غلق المعابر غير الرسميَّة ومُكافحة عمليَّات التهريب،" لافتاً إلى "زيادة الواردات الماليَّة التي رفدت بها الميزانيَّة العامة".



