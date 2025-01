2025-01-16 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بتوجيه من رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ومتابعة حثيثة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، تواصل وزارة الهجرة والمهجرين، تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والفئات التي تحظى بعناية الوزارة. وذكرت الوزارة في بيان أن “دائرة المعلومات والبحوث في وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في مجلس الوزراء ومن خلال بوابة …

The post انجاز خدمة تسجيل الموظفين من شريحة الكورد الفيليين إلكترونياً first appeared on Observer Iraq.