2025-01-16 17:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لوّحت كتلة "بابليون" فيمجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، باستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل،في حال لم يصادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس نينوى قبل 4أشهر.

وقال عضو المجلس عن "بابليون" مروانالطائي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مماطلة واضحة من قبل محافظ نينوى فيالمصادقة على الأوامر الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية والذين مضى علىالتصويت عليهم داخل المجلس أكثر من 4 أشهر".

وأضاف، أن "المجلس اتخذ الإجراءاتالقانونية وبانتظار اتخاذ القرار من قبل المحكمة الإدارية بهذا الخصوص"،مبينا أن "المجلس لن يسمح بالتأخير والمماطلة في تنفيذ قراراته من قبل محافظنينوى".

وأكد الطائي، أن "جميع الخيارات والطرقالقانونية ستكون متاحة أمام المجلس في حال رفض المحافظ المصادقة على رؤساء الوحداتالإدارية، ومنها الاستجواب والإقالة".

وأبلغ عضو في مجلس محافظة نينوى، الأسبوعالماضي وكالة شفق نيوز، بوجود تحرك جاد لاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيلتمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية على إثر التأخر بإصدار الأوامرالإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز/ يوليوالماضي، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوىالمستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوىالموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد).

واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلسنينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".