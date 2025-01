لتكريمه شخصية سياسية.. الاتحاد الآسيوي يغرم نادي الشرطة العراقي

2025-01-16 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق أوبزيرفر اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فرضه غرامة مالية على نادي الشرطة بمبلغ 14 ألف دولار أمريكي بسبب مخالفات خلال مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة. وأوضح ان الغرامات قد جاءت كغرامة بقيمة 5 آلاف دولار لتكريم فريق الشرطة شخصية سياسية خلال الوحدة التدريبية الرسمية للفريق قبل مباراة الهلال السعودي. …

