2025-01-16 18:09:04 - المصدر: ايشان

ناقش قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا مع القيادات العسكرية العراقية أحدث التطورات في الحرب ضد داعش وكذلك الوضع في سوريا، فضلاً عن مصير عناصر وعائلات داعش من الجنسية العراقية بمخيم الهول. وذكرت القيادة في بيان صُدر اليوم الخميس، أن الجنرال كوريلا زار يوم أمس الأربعاء العراق للقاء القادة العسكريين الأمريكيين والعراقيين في بغداد […]

ظهرت المقالة بغداد وواشنطن تناقشان إعادة معتقلي “الجماعات الإرهابية” من سوريا أولاً على ايشان.



