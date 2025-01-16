2025-01-16 18:09:04 - المصدر: ايشان

بعد يوم واحد، من انتشال جثتي طالبتين قضيتا غرقاً في أحد أنهر قضاء الكوفة بمحافظة النجف، ما تزال الحادثة محل تساؤلات، وسط صمت الجهات المعنية. وبحسب مدونين، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه “تم التعرف على هوية الطالبتين، بعد انتشال جثتيهما من شط الكوفة”. ويضيف المدونون، أن “الطالبتين من مواليد 2008، وهما من مدرستين مختلفتين، حيث […]

ظهرت المقالة غريقتا شط الكوفة.. تساؤلات تلاحق الشرطة: انتحار بسبب الدراسة أم سر مجهول؟ أولاً على ايشان.



