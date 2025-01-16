التجارة: استعدادات واسعة لانطلاق الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي مطلع الشهر المقبل

2025-01-16 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استعدادات واسعة لانطلاق الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي، مطلع الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تُجري استعدادات كبيرة لتنظيم الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي، الذي سيشهد مشاركة دولية واسعة ومهمة".

وأضاف، أن "عددًا كبيرًا من الشركات قد أكدت مشاركتها، إلى جانب إعلان العديد من الدول عن انضمامها بشكل جاد ومباشر، وما زلنا نتوقع انضمام دول أخرى خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى، أن "ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة هو حجم التحضيرات والدعم الحكومي الكبير الذي يرافق تنظيم المعرض، ما يشهده معرض بغداد من إعادة تأهيل وتطوير للأروقة والأجنحة جعله ساحة عراقية بارزة ومهيأة لاستقبال الزوار من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المدارس والجامعات، حيث يشهد المعرض زيارات يومية مكثفة".

وتابع، أن "هذه الدورة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الدولي، بما يسهم في دعم عملية التنمية التي يشهدها العراق"، مبينا، أن "المعرض يمثل خطوة حيوية في مسار البناء والإعمار في جميع المجالات، ويستلزم ذلك إقامة شراكات حقيقية تُمكّن القطاع الخاص من دعم الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى، أن "الوزارة تواصل العمل على تأهيل الأجنحة والساحات، بما في ذلك الساحات الخضراء، مع توفير مواقع بديلة تليق بحجم الحدث"، مؤكدا، "نحن ملتزمون بأن يكون المعرض بمستوى يليق باسم العراق ومكانته".

وحول الافتتاح الرسمي، أكد حنون أنه "من المقرر أن يُقام الافتتاح الرسمي للدورة 48 لمعرض بغداد الدولي في الأول من شهر شباط المقبل، برعاية من رئيس الوزراء، وبحضور رسمي وشعبي واسع".

واختتم بالقول: "نأمل أن يسهم هذا الحدث الكبير في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والعالم، ويعزز مكانة معرض بغداد الدولي كمنصة اقتصادية بارزة".